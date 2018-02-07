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"Шахтер" потерпел поражение от китайского ФК "Цзянсу"

"Шахтер" потерпел поражение от китайского ФК "Цзянсу"

КИЕВ. 7 февраля. УНН. Донецкий "Шахтер" в рамках товарищеского турнира "Dubai Cup" встретился с китайской командой итальянского специалиста Фабио Капелло ФК "Цзянсу Сунин", сообщает УНН со ссылкой на сайт "горняков".

Основная борьба развернулась в центре, где атакующим действиям Виктора Коваленко противостоял игрок сборной Бразилии Рамирес. 45 минут команды создали по несколько опасных моментов, но открыть счет не смогли. В середине тайма Цзи Сян реализовал штрафной, но арбитр зафиксировал офсайд и гол не засчитал.

“Шахтер” мог отличиться после комбинации, которую разыграли Коваленко и Матвиенко, но левый защитник дончан пробил рядом с дальней штангой.

Во втором тайме главный тренер “оранжево-черных” выпустил практически всех заявленных на матч. Казалось, свое преимущество “Шахтер” вот-вот воплотит в голы, но удары Зубкова и Дентиньо не принесли успеха. На 71-й минуте отличный момент возник у Патрика и снова Дентиньо, который должен был пробить вратаря “Цзянсу Сунин” Ли Хайтао. Единственный же мяч в поединке влетел в сетку под занавес встречи. На 77-й минуте редкая атака “Цзянсу Сунин” завершилась ударом Цао Хайцина из-за пределов штрафной — 1:0.

Состав “Шахтера”: Кудрик (Шевченко, 46), Бутко (Петряк, 61), Хочолава (Гречишкин, 61), Ордец (Ракицкий, 79), Матвиенко (Исмаили, 79), Танковский (Степаненко, 79), Дентиньо (Фред, 79), Патрик (Бернард, 79), Зубков (Марлос, 79), Коваленко (к) (Тайсон, 79), Бланко Лещук (Фомин, 61)

Добавим также, завтра “Шахтер” проведет заключительный спарринг в ОАЭ. Соперником “горняков” в рамках “Dubai Cup” будет “АИК” (Швеция).

Источник: УНН
Теги: спорт, футбол
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