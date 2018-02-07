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Трамп предложил Пентагону провести масштабный военный парад

Трамп предложил Пентагону провести масштабный военный парад

КИЕВ. 7 февраля. УНН. Президент Соединенный Штатов Америки Дональд Трамп попросил Пентагон начать планировать грандиозный военный парад. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на официальные лица, передает УНН.

Сообщается, что Д.Трамп долго публично и конфиденциально размышлял об этом, и принял окончательное решение после того, как увидел военный парад в Париже, который был частью празднеств в честь Дня взятия Бастилии.

“Я хочу, чтобы был парад, как во Франции”, — процитировал слова Трампа один из чиновников на условиях анонимности.

В то же время, военные чиновники заявляют, что подобные приказы не типичные и они не дешевы.

Напомним, Иванка Трамп возглавит делегацию США на закрытии Олимпийских игр в Пхенчхане.

Источник: УНН
Теги: США, Пентагон, парад, Дональд Трамп
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