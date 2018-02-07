Регистрация | Вход |
USD: 27,46 -0,2815  EUR: 33,86 -0,6551 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
среда, 07 февраля 2018 20:20
Получить тестовый доступ
Автостопом по галактике: Tesla в открытом космосе
Эксклюзивные новости
НАБУ ошибочно изъяло уникальное оборудование института ядерной медицины
НАБУ ошибочно изъяло уникальное оборудование института ядерной медицины
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
Версия для печати

Положения о реформе ВСУ включены в законопроект о Национальной безопасности - Полторак

Положения о реформе ВСУ включены в законопроект о Национальной безопасности - Полторак

Степан Полторак

КИЕВ. 7 февраля. УНН. В законопроекте о Национальной безопасности включены все основные положения по реформе в Вооруженных силах Украины. Об этом в кулуарах комитетов ВР заявил министр обороны Украины Степан Полторак, передает корреспондент УНН.

"На СНБО мы рассмотрели этот законопроект (о нацбезопасности - ред.) и я надеюсь, что в первом квартале он получит поддержку в Верховной Раде. В содержание этого документа были внесены все положения, которые мы нарабатывали с нашими советниками, партнерами из Альянса (НАТО - ред.). Там все требования по проведению реформы Минобороны, ВСУ, по выполнению стратегического оборонного бюллетеня. Все включено - начиная от гражданского контроля за Минобороны, завершая распределением функций и задач Генерального штаба, ВСУ", - рассказал Полторак.

Он добавил, что этот документ получил поддержку в США, во время его встречи с министром обороны США.

Ранее глава представительства НАТО в Украине Александр Винников заявил, что Украина должна принять закон о Национальной безопасности и принять концепцию реформы Службы безопасности Украины в 2018 году.

Источник: УНН
Теги: Минобороны, Украина, ВСУ
Вернуться к списку
Подписывайтесь на наш Telegram-канал аудиновостей и слушайте новости УНН каждый час
Подписаться
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 Разработка сайта: Argentum IT Lab.