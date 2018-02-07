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Из-за гриппа 12 школ Львова приостановили обучение

Из-за гриппа 12 школ Львова приостановили обучение

ЛЬВОВ-КИЕВ. 7 февраля. УНН. Во Львове в 12-ти учебных заведениях приостановлены занятия из-за гриппа. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Львовского городского совета, передает УНН.

На сегодня в 12 учебных заведениях города отсутствие детей составляет до 40%.

"У нас увеличивается количество учеников, которые болеют острыми респираторными вирусными инфекциями. Сегодня мы имеем единичные отдельные учебные заведения, которые имеют 30-40% отсутствия детей. Я думаю, что мы будем принимать решения локально: приостанавливать обучение в школах от 4 до 7 дней. Вчера мы имели таких 9 учебных заведений, где было до 40% отсутствующих детей, в связи с заболеваемостью.

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Сегодня количество учебных заведений увеличилось - 12 школ, одна из которых планирует приостановить процесс обучения только в начальной школе. В общем закрытия школ на карантин мы сейчас не нуждаемся делать, а локально приостановить обучение, чтобы разорвать эту цепь, будет целесообразно", - рассказала директор департамента гуманитарной политики Галина Сличная.

Источник: УНН
Теги: Львов, школа, грипп
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