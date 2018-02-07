Местные бюджеты за месяц увеличили свои доходы на 23%

КИЕВ. 7 февраля. УНН. В января 2018 года собственные доходы местных бюджетов выросли на 2,9 млрд грн (23,3%) до 15,4 млрд грн, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом в Facebook сообщил вице-премьер-министр Украины Геннадий Зубко, передает УНН.

“За январь 2018 года поступления собственных доходов местных бюджетов Украины выросли на 2,9 млрд грн (23,3%) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 15,4 млрд грн”, — написал он.

Как уточнил Зубко, налога на доходы физических лиц поступило 8,7 млрд грн, что больше показателя января прошлого года на 2,3 млрд грн (на 35%), платы за землю — 1,9 млрд грн (выросли на 0,2 млрд грн, или на 12%), единого налога — 3,1 млрд грн (выросли на 0,9 млрд грн, или на 41%), налога на недвижимое имущество — 448,2 млн грн (выросли на 204,5 млн грн или на 84%).

“Кроме того, произошел и прирост собственных доходов местных бюджетов 665-ти ОТО, которые выросли на 19,6% (на 236 млн грн), по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, и составили 1,4 млрд грн”, — отметил он.

Напомним, доходы местных бюджетов за три года выросли почти в три раза.