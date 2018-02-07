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В прошлом году ВСУ получили более 2,5 тыс. единиц вооружения и техники

В прошлом году ВСУ получили более 2,5 тыс. единиц вооружения и техники

КИЕВ. 7 февраля. УНН. В 2017 году Вооруженные силы Украины за счет закупки и модернизации получили 2650 единиц вооружения и техники. Об этом заявил министр обороны Украины Степан Полторак во время заседания комитета ВР по вопросам нацбезопасности и обороны, передает корреспондент УНН.

"На 7 млрд гривен мы закупили вооружения и модернизировали военную технику, в соответствии с государственным оборонным заказом. Это дало нам возможность поставить и модернизировать 2650 единиц вооружения и техники. Это управляемые средства поражения, средства разведки и наблюдения, ракетно-артиллерийское и бронетанковое вооружение и техника тому подобное. Кроме того, это и дефицитные боеприпасы, которые были нужны для поддержания боеспособности ВСУ", - рассказал С.Полторак.

Министр добавил, что в течение января-февраля 2018 года за счет финансирования за 2017 год украинские войска получили 100 единиц и вооружения и военной техники.

Напомним, по словам С.Полторака, в законопроекте о Национальной безопасности включены все основные положения по реформе в Вооруженных силах Украины.

Источник: УНН
Теги: ВСУ, вооружение, Степан Полторак
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