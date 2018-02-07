Регистрация | Вход |
USD: 27,46 -0,2815  EUR: 33,86 -0,6551 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
среда, 07 февраля 2018 20:20
Получить тестовый доступ
Автостопом по галактике: Tesla в открытом космосе
Эксклюзивные новости
НАБУ ошибочно изъяло уникальное оборудование института ядерной медицины
НАБУ ошибочно изъяло уникальное оборудование института ядерной медицины
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Экономика
Вернуться к списку RSS Архив
Версия для печати

Более 1,1 тыс. единиц вооружения и военной техники отремонтировали в 2017 году - Полторак

Более 1,1 тыс. единиц вооружения и военной техники отремонтировали в 2017 году - Полторак

КИЕВ. 7 февраля. УНН. В 2017 году Вооруженные силы Украины смогли отремонтировать 1157 единиц вооружения и военной техники. Об этом заявил министр обороны Украины Степан Полторак, во время заседания комитета ВР по вопросам нацбезопасности и обороны, передает корреспондент УНН.

"В 2017 году было предусмотрено 3,9 млрд гривен на ремонт вооружения и военной техники. Это позволило отремонтировать 1157 единиц вооружения и военной техники - рекетно-артиллерийское вооружение, бронетанковое вооружение, автомобильная и авиационная техника. Закупить 206 тыс. 93 единицы военно-технического имущества, провести ремонт и обслуживание 5000 877 единиц техники и агрегатов", - рассказал Полторак.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Положения о реформе ВСУ включены в законопроект о нацбезопасности

Ранее Полторак сообщил, что в 2017 году Вооруженные силы Украины за счет закупки и модернизации получили 2650 единиц вооружения и техники.

Источник: УНН
Теги: Минобороны, Украина, техника, ремонт
Вернуться к списку
Подписывайтесь на наш Telegram-канал аудиновостей и слушайте новости УНН каждый час
Подписаться
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 Разработка сайта: Argentum IT Lab.