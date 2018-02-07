Вышки Януковича - масштабная схема по выведению средств из бюджета - нардеп Т.Чорновол

КИЕВ. 7 февраля. УНН. Народный депутат из фракции "Народный фронт" Татьяна Чорновол подтвердила информацию Генерального прокурора Юрия Луценко, что выгоду от закупки скандальных буровых вышек получил экс-президент Виктор Янукович. Об этом народный депутат заявила во время брифинга в Верховной Раде Украины, передает УНН.

Чорновол также рассказала, что незаконно полученные средства Янукович направил на покупку государственных облигаций Украины.

“Хочу заметить, что в своем следствии прокуратура подтвердила те факты, которые стали мне известны как журналисту-расследователю еще в начале 2012 года о том, что название “вышки Бойко” на самом деле является некорректным названием этой операции. Правильное название — “вышки Януковича”, — заявила Чорновол.

Она также рассказала новые подробности в расследование дела. По словам Чорновол, в 2012 году к ней попали документы, которые указывали, что компания, которая участвовала в тендере по закупке буровых установок, имеет отношение к оффшорным компаниям, которые были владельцами дачи Виктора Януковича в Крыму.

“И мне тогда как журналисту еще в начале 2012 года удалось получить факты, что эти фирмы, которые продали в Украину вышки по завышенной цене, были близко аффилированы с другой фирмой, которая на тот момент была владельцем крымской дачи Януковича в Массандре, которая имела кодовое название “Чайный дом”. То есть, однозначно факты указывали, что это были “вышки Януковича”, — сообщила Чорновол.

Она также объяснила роль экс-главы НБУ Сергея Арбузова в скандальной закупке “вышек”. Чорновол рассказала, что роль Арбузова заключалась в отмывании незаконных средств, полученных от покупки “вышек Януковича”.

“Также в этом уголовном деле засветился господин Арбузов. Он как раз занимался выводом этих средств из Украины. Перед Януковичем стоял вопрос их легализации. Сначала воровались средства на вышках, затем эти средства попадали в оффшорные компании, затем они заводились снова в Украину и покупались облигации. И когда Украина гасила эти облигации, то Янукович получал на руки уже легальные средства”, — заявила Чорновол.

Она заявила и о фактах затягивания расследования дела “вышек Януковича” со стороны главного военного прокурора Украины Анатолия Матиоса.

“Расследование дела „вышек Януковича“ могло быть завершено еще год назад, но на тот момент это расследование заблокировал военный прокурор Матиос. То есть из-за Матиоса это дело не было расследовано еще год назад”, — заявила Чорновол.