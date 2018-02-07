Париж раскритиковал польский закон с запретом "бандеризма"

КИЕВ. 7 февраля. УНН. Польский закон, предусматривающий наказание за обвинения поляков в Холокосте, а также за пропаганду "бандеровской идеологии", является "нежелательным" и "предосудительным". Об этом заявил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан, передает УНН со ссылкой на Le Figaro.

"Этот закон неправильный, мы не должны переписывать историю, это никогда не бывает чем-то очень хорошим", - сказал глава французского МИД.

"Все, что могло бы извратить эту память, является негативным", - добавил он, назвав голосование за закон в Польше "предосудительной позицией".

Отвечая на вопрос, что ЕС может сделать в связи с этим, Жан-Ив Ле Дриан сказал, что "моральное давление будет достаточно сильным". "Я надеюсь, что так будет", - добавил он.

"Я также надеюсь, что польский народ сможет изменить свое мнение и убедиться, что на следующих (выборах) они выйдут из этой "смирительной рубашки", навязанной им националистическим выбором, что весьма прискорбно", - добавил он.

Напомним, 6 февраля вечером президент Польши Анджей Дуда подписал обновленный закон об Институте национальной памяти. Согласно решению А.Дуды, изменения в течение недели должны поступить на рассмотрение в Конституционный суд.

Принятые изменения в закон об ИНП, предусматривающие наказание за обвинения поляков в Холокосте, а также за пропаганду "бандеровской идеологии", вызвали широкий резонанс, в частности, в Израиле, США, а также в Украине.