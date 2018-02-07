Доллар и евро в обменниках подешевели

КИЕВ. 7 февраля. УНН. По состоянию на 7 февраля доллар в обменниках стоит 27,4 грн/доллар, что почти на 30 копеек меньше, чем днем ранее. При этом евро подешевел на 46 копеек до 34 грн за евро, передает УНН со ссылкой на данные сайта Курс Денег.

Согласно информации портала, в обменниках основные курсы валют установлены на таком уровне:

27,422 гривен за доллар;

34,026 гривен за евро;

0,489 гривен за рубль;

38,656 гривен за фунт стерлингов.

По сравнению с предыдущим днем, доллар подешевел на 28,5 коп., евро - на 46 коп., а фунт стерлингов - на 58 коп.

Напомним, сегодня Нацбанк провел два валютных аукциона и купил 110,8 млн долларов.