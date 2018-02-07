Показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ в Украине приблизился к эпидпорогу

КИЕВ. 7 февраля. УНН. Показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ в Украине приблизился к эпидемическому порогу, однако не превысил его. Об этом говорится в информационном бюллетене "Грипп и ОРВИ в Украине" за 5-ю неделю (29 января-4 февраля) Центра общественного здоровья, передает УНН.

"За отчетную неделю гриппом и ОРВИ заболели 214 839 человек, из них 69,4% дети до 17 лет. Интенсивный показатель заболеваемости вплотную приблизился к эпидемическому порогу, однако не превысил его и составляет 553,8 на 100 тысяч населения", - сказано в сообщении.

Как отмечается, такой показатель на 18,5% больше, чем на прошлой неделе и на 17,6% меньше аналогичного периода прошлого сезона.

По сравнению с прошлой неделей показатель темпа прироста заболеваемости среди взрослых и детей до 17 лет увеличился на 8,1% и 23,8% соответственно.

Самый высокий интенсивный показатель зарегистрирован в Киевской - 887,7, наименьший в Закарпатской областях - 316,4 на 100 тыс. населения.

Наблюдается низкая интенсивность эпидемической активности гриппа и ОРВИ без превышения эпидемических порогов в регионах, только в некоторых областях наблюдаются отдельные случаи лабораторно подтвержденного гриппа.

Госпитализированы 3,1% лиц от общего количества заболевших. Среди госпитализированных больше всего детей 0-4 года.

На 5-й неделе летальных случаев из-за осложнений от гриппа не зарегистрировано.

Как сообщал УНН, за предыдущую неделю гриппом и ОРВИ заболели более 181 тыс. украинцев.