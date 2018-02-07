"Шахтер" в меньшинстве победил на заключительном спарринге в ОАЭ

КИЕВ. 7 февраля. УНН. Донецкий “Шахтер” закончил подготовительный сбор к продолжению выступлений в УПЛ, Кубке Украины и Лиги чемпионов, который состоялся в Объединенных арабских Эмиратах. В рамках “Dubai Cup” подопечные Паулу Фонсеки противостояли шведском ФК “АИК”, передает корреспондент УНН.

Опасные удары Фреда и Марлоса в первой половине закончились отражением голкипера противников. На 36 минуте "горняки" в собственной штрафной потеряли 11-го номера "АИКа", который нанес удар без помех - Пятов совершил сейв.

На старте второй половины после удара Петряка мяч с линии ворот вынес защитник шведов. Однако на 48 минуте Марлос обыгрался с Феррейрой и вышел на оперативный простор, нанес удар в нижний угол ворот - 1:0. Уже черз пять минут автор гола покинул поле. Натурализованный украинец в центре поля ударил сзади по ногам оппонента и получил красную карточку.

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На 87 минуте быстрый выпад три в три закончился сольным проходом и слабым ударом Тайсона. В одной из следующих атак защита "оранжево-черных" потерял одного из футболистов "АИКу", который около 11-метровой точки нанес опасный удар - Пятов с трудом справился. На 2-й компенсированной минуте "Шахтер" провел еще одну контратаку, которая обернулась во второй гол.

Петряк протащил мяч с центра поля и отдал результативный пас на Факуно Феррейру - 2:0.

Отметим, что "оранжево-черные" 16 февраля проведут поединок УПЛ с "Черноморцем", а 21-го числа уже встреча 1/8 финала Лиги чемпионов.