Автостопом по галактике: Маск ведет стрим с Tesla в открытом космосе

КИЕВ. 7 февраля. УНН. Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск ведет трансляцию из открытого космоса в реальном времени с помощью камер, установленных на Tesla Roadster сверхтяжелой ракеты-носителя Falcon Heavy. Видеострим был обнародован на сайте компании изобретателя SpaceX в Twitter, передает УНН.

Съемка ведется с нескольких камер, установленных внутри автомобиля, а также наруже. На видео иногда можно увидеть Землю, которую периодически обходит ракета, двигаясь своей траектории. С другого ракурса видно авто с единственным пассажиром на имя Starman, сидящим за рулем.

Напомним, в ночь на 7 февраля SpaceX провела первый запуск ракеты-носителя Falcon Heavy с мыса Канаверал во Флориде, два из трех ускорителей первой степени успешно одновременно приземлились на посадочные площадки.

Во время первого запуска ракеты-носителя Falcon Heavy часть ее первой степени не смогла сесть на платформу "Of Course I Still Love You" в Атлантическом океане и разбилась.