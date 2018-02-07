Эксперт назвал причины роста объема государственной дотации аграриям в 2018 году

КИЕВ. 7 февраля. УНН. Механизм увеличения объема государственной поддержки АПК был заложен в проекте бюджета на 2016 год - должно выделяться минимум 1% от аграрного ВВП. Об этом в комментарии УНН рассказал генеральный директор ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" Тарас Высоцкий, комментируя постановление правительства о распределении дотаций.

"Сегодня правительство одобрило программы поддержки аграриев на 2018 год. Общая сумма поддержки составит 6,3 млрд гривен против 5,5 млрд грн в прошлом году. Такой рост - это не заслуга правительства, это ожидаемая вещь. Ведь еще в 2016 году, когда голосовался бюджет, в законе было прописано, что ежегодно минимум 1% аграрного ВВП будет выделяться на государственную поддержку. Именно аграрное ВВП у нас увеличивается, в том числе и в гривне, поэтому государственная поддержка выросла. И на будущее объем государственной поддержки в гривне будет расти, поскольку аграрный сектор демонстрирует рост", - отметил он.

Т.Высоцкий добавил, что украинские аграрии больше месяца ждали одобрения правительством этой программы поддержки АПК.

"Государственный бюджет был проголосован еще в декабре. Январь месяц нового года почти прошел, а без данного документа аграрии не могли работать по государственной поддержке. Поэтому одобрительно, что мы дождались этого решения, это безусловно позитив", - сказал он.

Теперь представители отечественного АПК и экспертное сообщество ожидают публичного представления документа, добавил Т.Высоцкий.

"У нас есть четкое понимание, на что пойдут средства, так как это прописано в бюджете. Это фермерство, животноводство, компенсация техники, садоводство. Есть векторы - они были озвучены сегодня правительством. Но все же стоит дождаться их публичного представления. Потому что векторы поддерживаемых направлений понятны, а вот насколько возможно эффективно реализовать эту государственную поддержку - сделаем выводы после публичного обсуждения", - пояснил он.

В то же время, по данным экспертов, дотации украинским аграриям остаются мизерными по сравнению с европейскими соседями. В частности, в Польше бюджет агродотаций в двадцать раз больше, чем в Украине. По этой причине государство делает ставку на высокодоходные предприятия, вроде "МХП", способных выдержать конкуренцию на зарубежных рынках и обеспечить Украину валютной выручкой даже в таких жестких условиях.