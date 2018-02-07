Льготники за неделю уменьшили долг перед "Нафтогазом" на 12%

КИЕВ. 7 февраля. УНН. По состоянию на 6 февраля, контрагенты, получающие газ от “Нафтогаза” на льготных условиях, задолжали компании 49,9 млрдгрн. Таким образом, за неделю задолженность уменьшилась на 12,1%, передает УНН со ссылкой на сообщение “Нафтогаза”.

“Задолженность контрагентов, получающих газ от "Нафтогаза" на льготных условиях (в соответствии с положением о возложении специальных обязанностей), составила 49,9 млрд грн (-12,1% за неделю)”, — говорится в сообщении.

За неделю производители тепла уменьшили долг на 1 707 млн ​​грн (6,7%), предприятия ТЭЦ (производство электроэнергии) — на 426 млн грн (11,2%), региональные газосбытовые предприятия — на 4 870 млн грн (17,6%).

Суммарная просроченная задолженность предприятий ТКЭ, ТЭЦ перед “Нафтогазом” составляет около 27 млрд грн. По сравнению с прошлой неделей задолженность уменьшилась на 2 132 млн грн (7,2%).

Задолженность промышленных предприятий не изменилась и составляет 2,8 млрд грн.

Задолженность “Киевэнерго” за газ, использованный для производства тепловой и электрической энергии, за прошедшую неделю уменьшилась на 698 млн грн (20,3%). Суммарная задолженность “Киевэнерго” составляет 2 735 млн грн.

В прошлом году Украина на 4% сократила потребление природного газа.