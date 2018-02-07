Экс-командующий ВМС Украины заверил, что отдавал приказ открывать огонь в Крыму

КИЕВ. 7 февраля. УНН. Бывший командующий ВМС Украины, и.о. министра обороны Игорь Тенюх заявляет, что 3 марта 2014 года отдал приказ украинским военным открывать огонь по лицам, которые будут пытаться проникнуть в воинские части, но приказ по разным причинам не был выполнен. Об этом на допросе в качестве свидетеля в Оболонском районном суде Киева, который рассматривает дело о государственной измене экс-президента Украины Виктора Януковича, заявил бывший командующий ВМС Украины, и.о. министра обороны Игорь Тенюх, передает корреспондент УНН.

"Перевод военных кораблей в боевую готовность - таких приказов было достаточно. Многие говорили, что никто не давал команды стрелять. 3 марта я дал приказ и разрешение на открытие огня по тем (независимо военный, или он гражданский) лицам, которые будут пересекать линию воинской части. Но, к сожалению, эти команды не выполнялись в силу разных причин", - сказал Тенюх.

По его словам, по поручению и.о. Президента Украины Александра Турчинова, он примерно 4 марта 2014 года лично общался с министром обороны РФ Сергеем Шойгу.

"Четко ему сказал о том, чтобы они немедленно, срочно отвели свои силы в пункты постоянной дислокации и не блокировали тех или иных частей или кораблей. Ответ был сразу: "Наших там нету - это все самооборона". На что я сказал: "Передайте вашему Путину, если будет попытка проникновения российских военных на территорию наших частей, мы будем открывать огонь на уничтожение". На этом разговор закончился", - сказал Тенюх.

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Также он отметил, что на заседаниях СНБО настаивал на развертывании Вооруженных Сил и переводе их в полную боевую готовность с передислокацией их в определенные места на территории Крыма. Но этому возражала Юлия Тимошенко, отметив, что это приведет к масштабному вторжению.

"Я также просил предоставить мне разрешение на приведение в боевую готовность военной авиации в том числе - бомбардировочной, но такого разрешения не дали", - отметил Тенюх.

"Скажу вам одно, если бы мы не подняли в кратчайшие сроки, ведь за две с половиной недели войска, которые были развернуты, начиная от Чернигова до Мелитополя и плюс Широкий Лан к Крыму, и операция, которую задействовала и задумывала Российская Федерация по блиц-кригу, рассчитывая, что все уже здесь развалено и ничего нет, то 8 марта линия так называемых луганско-донецких ( "республик" ред.) была бы уже по линии Днепра", - добавил он.

Напомним, бывший и. о. министра обороны Игорь Тенюх во время допроса по делу о госизмене экс-президента Украины Виктора Януковича заявил, что окончательное решение о выводе украинских войск из Крыма было принято во время заседания Совета национальной безопасности и обороны по инициативе тогдашних главы Администрации президента Сергея Пашинского и руководителя Нацгвардии Степана Полторака (ныне министра обороны). Копии свидетельств обнародовал адвокат экс-президента Виктора Януковича Виталий Сердюк.