Антикоррупционный комитет просит Парубия завершить конкурс на аудитора НАБУ

КИЕВ. 7 февраля. УНН. Комитет ВР по вопросам предотвращения и противодействия коррупции обратился к спикеру парламента Андрею Парубию с просьбой завершить предыдущий конкурс аудитора НАБУ. Об этом в сети Facebook сообщил народный депутат Украины Дмитрий Добродомов, передает УНН.

"Наконец прогресс! Удалось снять с повестки дня вопрос о новом конкурсе на аудитора НАБУ. Зато приняли решение обратиться к спикеру Андрею Парубию с просьбой завершить предыдущий конкурс и выставить на голосование в зале трех кандидатов (Борщ, Кастресена и Гончаренко), которые уже прошли конкурс в комитете, но так и не были проголосованы в Раде", - говорится в сообщении.

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Нардеп добавил, что также Комитет обратится к председателю ВРУ и относительно избрания нового председателя нашего Антикоррупционного комитета.

Напомним, ранее во фракции блока Петра Порошенко призывают Верховную Раду назначить аудитора НАБУ.