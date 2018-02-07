Регистрация | Вход |
USD: 27,46 -0,2815  EUR: 33,86 -0,6551 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
среда, 07 февраля 2018 20:19
Получить тестовый доступ
Автостопом по галактике: Tesla в открытом космосе
Эксклюзивные новости
НАБУ ошибочно изъяло уникальное оборудование института ядерной медицины
НАБУ ошибочно изъяло уникальное оборудование института ядерной медицины
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Спорт
Вернуться к списку RSS Архив
Версия для печати

Защитник сборной Украины попал в символическую сборную чемпионата Турции

Защитник сборной Украины попал в символическую сборную чемпионата Турции

КИЕВ. 7 февраля. УНН. Авторитетный портал WhoScored включил защитника украинской сборной Александра Кучера в число 11-ти лучших исполнителей 20-го тура чемпионата Турции, передает УНН со ссылкой на сайт издания.

В крайнем туре "Кайсериспор" Кучера выиграл 1:0 у "Османлиспора", а наш защитник провел на поле весь поединок.

Издание WhoScored наградило украинца оценкой в ​​7,8 балла, которая является второй среди защитников данного состава после Адриано из "Бешикташа" (8,2).

Также к символическому состав попал партнер Кучера по команде полузащитник Мендес (8,0).

Добавим, что 35-летний Кучер летом стал игроком представителя Турции, до этого выступав за "Шахтер". В нынешней кампании центр бэк провел 18 встреч за "Кайсериспор" - 1 результативная передача.

Напомним, клуб Кравца и Кучера получил девятую победу в чемпионате Турции.

Источник: УНН
Теги: футбол
Вернуться к списку
Подписывайтесь на наш Telegram-канал аудиновостей и слушайте новости УНН каждый час
Подписаться
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 Разработка сайта: Argentum IT Lab.