Защитник сборной Украины попал в символическую сборную чемпионата Турции

КИЕВ. 7 февраля. УНН. Авторитетный портал WhoScored включил защитника украинской сборной Александра Кучера в число 11-ти лучших исполнителей 20-го тура чемпионата Турции, передает УНН со ссылкой на сайт издания.

В крайнем туре "Кайсериспор" Кучера выиграл 1:0 у "Османлиспора", а наш защитник провел на поле весь поединок.

Издание WhoScored наградило украинца оценкой в ​​7,8 балла, которая является второй среди защитников данного состава после Адриано из "Бешикташа" (8,2).

Также к символическому состав попал партнер Кучера по команде полузащитник Мендес (8,0).

Добавим, что 35-летний Кучер летом стал игроком представителя Турции, до этого выступав за "Шахтер". В нынешней кампании центр бэк провел 18 встреч за "Кайсериспор" - 1 результативная передача.

Напомним, клуб Кравца и Кучера получил девятую победу в чемпионате Турции.