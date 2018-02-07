ЕС планирует увеличить переработку пластиковых отходов

КИЕВ. 7 февраля. УНН. Европейский Союз (ЕС) планирует к 2030 году добиться переработки большей часть пластика, используемого на его территории, передает УНН со ссылкой на The Guardian.

Первый вице-президент Еврокомиссии Франс Тиммерманс объявил о принятии Брюсселем стратегии, призванной существенно ограничить использование "одноразовых пластиковых изделий, которые изготавливаются пять секунд, используются - пять минут, а разлагаются 500 лет".

На реализацию стратегии ЕС планирует выделить 350 млн евро. Часть средств будет потрачена на исследования и поиск методов денежной мотивации потребителей пластиковых изделий для уменьшения их потребления.

Сейчас жители ЕС ежегодно создают 25 млн тонн пластиковых отходов, из которых менее 30% собирается для переработки. Всего же в мире пластиковые отходы составляют 85% всего пляжного мусора.

Напомним, многие развитые страны мира решают проблему накопления пластика с помощью депозитной (залоговой) системы сбора тары. Она действует в Швеции, Германии, Норвегии, Финляндии, Дании, Эстонии. Например, в Норвегии благодаря этой системе собирают 95% тары, в Финляндии - 93,3%, а в Дании - 89%.

Украинские нардепы предлагают перенять успешный опыт этих стран. В ВР зарегистрирован законопроект №5614 "О системе сбора и утилизации тары", однако он до сих пор так и остается не рассмотренным.

В то же время перенимать такой подход к сбору тары взялись в Беларуси. Однако двигаются они значительно быстрее и внедрить ее планируют уже в 2020 году.

Справка УНН: принцип работы депозитной системы сбора тары заключается в том, что при сдаче тары в специальный автомат - он возвращает часть денег, уплаченных при покупке напитка. Чем больше бутылок сдают - тем больше тары можно повторно использовать или перерабатывать. Это, в свою очередь, уменьшает количество мусора, который оседает в океанах и на свалках.