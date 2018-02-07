Порошенко о новом правительстве Германии: сверхважна поддержка восстановления территориальной целостности Украины

КИЕВ. 7 февраля. УНН. Президент Украины Петр Порошенко поздравил лидеров основных немецких партий с достижением коалиционного соглашения. Об этом он написал в своем Twitter, передает УНН.

"Поздравляю лидеров ХДС/ХСС и СДПГ с достижением соглашения о правительственной коалиции! Сверхважно, что федеральное правительство будет поддерживать полное восстановление территориальной целостности Украины: возвращение Крыма, реинтерацию Донбасса, размещение миротворцев ООН, помощь в его восстановлении и курс реформ!" - заявил Порошенко.

Напомним, в Германии представители Социал-демократической партии Германии, Христианско-демократического союза (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС) согласовали коалиционное соглашение.