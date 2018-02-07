Минобороны использовало 99,9% средств, выделенных из госбюджета - Полторак

КИЕВ. 7 февраля. УНН. Министерство обороны использовало 99,9% средств, выделенных из государственного бюджета Украины. Об этом заявил министр обороны Украины Степан Полторак, во время заседания комитета ВР по вопросам нацбезопасности и обороны, передает корреспондент УНН.

"Средства, которые мы получили от государственного бюджета, использованы на 99,9%. Есть средства, которые (не использованные - ред.) по причине невыполнения условий контракта поставщиками и невыполнение условий услуг, которые они должны были предоставить. Мы их вернули в бюджет", - рассказал С.Полторак.

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Ранее Полторак сообщил, что в 2017 году Вооруженные силы Украины за счет закупки и модернизации получили 2650 единиц вооружения и техники.