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За 3 года Минобороны вернуло 70 тыс. га земли и 50 объектов недвижимости

За 3 года Минобороны вернуло 70 тыс. га земли и 50 объектов недвижимости

КИЕВ. 7 февраля. УНН. За последние три года Министерство обороны вернуло в свою собственность около 70 тыс. гектаров земли и 50 объектов недвижимости. Об этом заявил министр обороны Украины Степан Полторак, во время заседания комитета ВР по вопросам нацбезопасности и обороны, передает корреспондент УНН.

"О возврате земель - за три (последних - ред.) года мы не отдали ни одного клочка земли. Вернули в Минобороны около 70 тыс. гектар земли и 50 объектов недвижимости, которые были в подвешенном состоянии, кто-то хотел их убрать и прочее.

Например, в Одессе у нас пытались отобрать автомобильный завод - там его почти нет, но есть участок земли в центре города - сейчас идут суды", - рассказал С.Полторак.

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Ранее Полторак сообщил, что в 2017 году Вооруженные силы Украины за счет закупки и модернизации получили 2650 единиц вооружения и техники.

Источник: УНН
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