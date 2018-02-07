Экс-командующий ВМС о Крыме: планировал идти на прорыв

КИЕВ. 7 февраля. УНН. Моим планом по освобождению Крыма от российского захвата было идти войсками на прорыв. Об этом бывший командующий ВМС Украины, и.о. министра обороны Игорь Тенюх сказал сегодня на допросе в качестве свидетеля в Оболонском районном суде Киева, который рассматривает дело о государственной измене экс-президента Украины Виктора Януковича, передает корреспондент УНН.

"Введение военного положения я требовал сначала. Это дало бы четкие действия всех Вооруженных Сил ... Мой план состоял в том, чтобы идти на прорыв. Это - война. Второго пути не было. Мой план не поддержали ... Смогло ли бы все это остановить ту машину, которая уже была запущена? Сказать однозначно не могу! Все бы зависело от развития событий, которые должны были иметь место от начала боевых действий. Но то, что Вооруженные Силы находились в плачевном состоянии - это факт", - сказал Тенюх.

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Напомним, бывший и.о. министра обороны Игорь Тенюх во время допроса по делу о госизмене экс-президента Украины Виктора Януковича заявил, что окончательное решение о выводе украинских войск из Крыма было принято во время заседания Совета национальной безопасности и обороны по инициативе тогдашних главы Администрации президента Сергея Пашинского и руководителя Нацгвардии Степана Полторака (ныне министра обороны). Копии свидетельств обнародовал адвокат экс-президента Виктора Януковича Виталий Сердюк.