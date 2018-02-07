Прическа Трампа не удержалась на голове президента из-за ветра

КИЕВ. 7 февраля. УНН. Российский блогер Рустем Адагамов опубликовал в Facebook видео, в котором показано как голова Дональда Трампа под воздействием сильного ветра обнажилась и показала лысину президента США, передает УНН.

"Ветер в аэропорту неудачно обнажил лысый череп американского президента. Теперь мы знаем, откуда и куда старый добрый Трамп зачесывается", - отметил блогер в комментарии к видео.

Напомним, 25 января, в швейцарском Давосе, где проходил Международный экономический форум, кортеж американского президента Дональда Трампа сбил патрульного полицейского.

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