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Среда, 7 февраля 2018, 18:56 • Алёна Мазуренко
Прическа Трампа не удержалась на голове президента из-за ветра
КИЕВ. 7 февраля. УНН. Российский блогер Рустем Адагамов опубликовал в Facebook видео, в котором показано как голова Дональда Трампа под воздействием сильного ветра обнажилась и показала лысину президента США, передает УНН.
"Ветер в аэропорту неудачно обнажил лысый череп американского президента. Теперь мы знаем, откуда и куда старый добрый Трамп зачесывается", - отметил блогер в комментарии к видео.
Напомним, 25 января, в швейцарском Давосе, где проходил Международный экономический форум, кортеж американского президента Дональда Трампа сбил патрульного полицейского.
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Источник: УНН
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