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Суд по делу Майдана отказал адвокатам Януковича в участии в заседаниях

Суд по делу Майдана отказал адвокатам Януковича в участии в заседаниях

КИЕВ. 7 февраля. УНН. Печерский районный суд Киева отказал двум предоставленным бесплатным адвокатам экс-президента Виктора Януковича в участии в заседаниях по рассмотрению ходатайства на разрешение проведения специального (заочного) следствия по подозрению Януковича в организации и управления расстрелами на Майдане Независимости в Киеве в феврале 2014 года. Об этом сегодня в комментарии журналистам в Киеве сообщил адвокат Януковича Виталий Сердюк, передает корреспондент УНН. 

"Печерский суд сегодня, выполняя преступное указание власти, попытался без адвокатов рассмотреть дело Майдана. Бесплатных адвокатов полиция вытолкнула на улицу. Судьей Шапутько был назначен другой бесплатный адвоката", - сказал Сердюк.

По его словам, сторона защиты Януковича будет подавать заявление в компетентные органы о совершении преступления судьей Шапутько.

Как сообщалось, Апелляционный суд Киева признал правомерным решение Печерского районного суда об отстранении адвокатов экс-президента Виктора Януковича Виталия Сердюка, Игоря Федоренко, Андриана Фозекош от дела о расстрелах на Майдане.

Источник: УНН
Теги: суд, Майдан, Виктор Янукович, адвокаты
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