Предприниматель незаконно возвел здание в заповедной зоне Киева

КИЕВ. 7 февраля. УНН. Предприниматель самовольно захватил участок земли и построил развлекательный комплекс в заповедной зоне Труханова острова в Киеве. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры в Киеве, передает УНН.

"В ходе досудебного расследования установлено, что столичный предприниматель, не имея никакого правоустанавливающего документа, самовольно занял более 20 соток земли на территории памятника ландшафта местного значения "Исторический ландшафт Киевских гор и долины р. Днепра" и разместил на ней развлекательный комплекс", - говорится в сообщении.

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По результатам проведения досудебного расследования местной прокуратурой сообщено о подозрении виновному лицу по факту совершения преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 197-1 (самовольное занятие земельного участка особо ценных земель) Уголовного кодекса Украины.

Досудебное расследование продолжается. Проводятся необходимые следственные действия с целью установления всех обстоятельств уголовного преступления и направления обвинительного акта в суд.