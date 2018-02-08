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Обнародован первый в истории список "крипто-богачей" по версии Forbes

Обнародован первый в истории список "крипто-богачей" по версии Forbes

КИЕВ. 7 февраля. УНН. Журнал Forbes впервые опубликовал список людей, которые заработали свое состояние благодаря криптовалюте. В него вошли 19 человек, передает УНН со ссылкой на вышеназванный список.

Как отмечают авторы издания, хотя составление списка традиционных миллиардеров мира является относительно простой задачей, более точно вычислить состояние самых богатых криптомагнатов в мире - значительно сложнее.

Вместо статических цифр, чистое состояние людей в списке указано в диапазонах, рассчитанных на основании "приблизительных запасов криптовалюты, прибыли после налогообложения от торговли крипто-активами и долями в бизнесе, связанном с криптовалютой".

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По версии Forbes, больше всего на криптовалюте заработал 57-летний соучредитель платформы Ripple Крис Ларсен. Его состояние достигает 7,5-8 миллиарда долларов.

Кроме того, по информации издания, средний возраст крипто-богачей по сравнению с возрастом 400 самых богатых американцев Forbes составляет 42 против 67 лет соответственно.

Статья также содержит сравнение среднесуточных колебаний цен января 2018 года валют биткойн (BTC), Ethereum (ETH) и Ripple (XRP) по сравнению с Apple, Proctor & Gamble и золотом.

Источник: УНН
Теги: рейтинги, криптовалюта
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