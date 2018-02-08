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Суд разрешил заочное следствие в отношении Януковича и экс-главы СБУ Якименко

Суд разрешил заочное следствие в отношении Януковича и экс-главы СБУ Якименко

КИЕВ. 7 февраля. УНН. Печерским районным судом г. Киева предоставлено разрешение на осуществление специального (заочного) досудебного расследования в отношении экс-президента Виктора Януковича, экс-главы СБУ Александра Якименко и экс-первого заместителя СБУ Владимира Тоцкого, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-секретаря Генпрокурора Ларисы Сарган в Facebook.

В отношении еще трех фигурантов данного уголовного производства - В.Захарченко, В.Ратушняка и П.Федчука - подобные ходатайства прокуроров будут рассматриваться в ближайшее время.

Как сообщили в ГПУ, речь идет о событиях на Евромайдане 18-20 февраля 2014 года.

Все шестеро фигурантов уголовного производства находятся в розыске, уклоняются от суда и следствия.

Как сообщал УНН, Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что суд над бывшим главой Службы безопасности Украины Александром Якименко и бывшим главой Министерства внутренних дел Украины Виталием Захарченко в деле расстрела активистов на Майдане начнется в этом году.

Источник: УНН
Теги: суд, СБУ
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