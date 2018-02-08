Ревнивцу, который заколол соперника и закопал его в собственном дворе, грозит пожизненное заключение

КИЕВ. 7 февраля. УНН. Прокуратурой Киевской области завершено досудебное расследование в отношении мужчины, который на почве ревности забил до смерти своего знакомого, а затем с целью сокрытия следов преступления закопал его тело на собственном дворе. Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Киевской области, передает УНН.

40-летний мужчина, совершил преступление, ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности, сообщили в прокуратуре.

Установлено, что в октябре прошлого года злоумышленник вместе со своей сожительницей и знакомым распивали алкогольные напитки по месту жительства в одном из сел Таращанского района.

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В дальнейшем, между мужчинами, которые находились в состоянии алкогольного опьянения, на почве ревности, возник конфликт, в ходе которого злоумышленник нанес около 20 ударов по телу потерпевшего, от которых последний скончался на месте.

После этого, чтобы скрыть следы преступления, обвиняемый закопал тело потерпевшего на собственном дворе.

По ходатайству прокуратуры злоумышленнику избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. За содеянное уголовное правонарушение ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы, сообщили в прокуратуре.