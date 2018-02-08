Расследование СМИ: как британцы Януковичу деньги с "Евровидения" отмывали

КИЕВ. 7 февраля. УНН. Британская компания помогла команде экс-президента Украины Виктора Януковича получить прибыль от Евровидения как минимум 1,2 млрд фунтов стерлингов, передает УНН со ссылкой на материалы нового расследования издания BBC.

Согласно материалам расследования, Киевский выставочный центр, которому заплатили немалую сумму за проведение мероприятий, посвященных песенному конкурсу "Евровидение", принадлежит компании, зарегистрированной в Хертфордшире. По крайней мере 1,2 миллиарда фунтов стерлингов этих денег было направлено через компании, зарегистрированные по тому же адресу, на Поттерс Бар-Хай-стрит.

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По информации издания, департамент бизнеса Великобритании сообщил, что информация о компании находится "под постоянным контролем".

Конгрессно-выставочный центр "Парковый", расположенный в центре столицы, был местом проведения прошлогодней официальной афтер-пати "Евровидение". Участники и их семьи по всему континенту танцевали и выпивали до рассвета на крыше с впечатляющими видами через реку Днепр, пишет издание.

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Украинская фирма, владеющая зданием "Паркового", принадлежит британской компании "Fineroad Business LLP", зарегистрированная на Поттерс Бар. Эта компания является партнером двух теневых фирм, зарегистрированных на острове Невис в Карибском бассейне.

Согласно расследованию BBC, украинский государственный радиовещатель платил владельцам здания за проведение мероприятия.

По информации издания, очевидно, полученная прибыль оказалась в карманах людей, которые тесно связаны с режимом бывшего президента Виктора Януковича.