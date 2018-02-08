Эмилия Кларк приоткрыла завесу тайны своего персонажа в новом фильме "Звездных войн"

КИЕВ. 7 февраля. УНН. Популярная актриса Эмилия Кларк, известная своей ролью Дайнерис Таргариен в "Игре престолов", теперь стала героиней фильма "Соло: Звездные войны. Истории". Однако история персонажа до сих пор точно не известна, пишет УНН со ссылкой на Entertainment.

Персонажа, ради которого Кларк пришлось довольно кардинально изменить образ, зовут Кира или Q'ra - орфография еще не подтверждена.

В обнародованном недавно во время Супер Кубка коротком тизере ленты Кларк на 0:25 секунде говорит Соло: "Я могу быть единственным человеком, который знает, кто ты есть на самом деле". Также известно, что героине будет помогать дроид, которого озвучит актриса Фиона Уоллер-Бридж, известная главной ролью в сериале "Флибег".

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Но в интервью Entertainment Weekly Кларк намекнула о том, что представляет собой Кира.

Достоверно известно, что Хан вырастает на опасных улицах галактики с единственным другом, Кирой.

"Она имеет несколько лиц, но, по сути, она просто борется, чтобы остаться в живых. Если есть действительно очаровательная женщина в действительно грязной обстановке, то вы наверняка знаете, что гламур прячет несколько сложных дорог", - рассказала Кларк.

Напомним, ранее кинокомпания Lucasfilm объявила о создании четвертой трилогии в рамках киносаги "Звездные войны".