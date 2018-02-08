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Немецкая партия AfD раскритиковала визит однопартийцев в аннексированный Крым

Немецкая партия AfD раскритиковала визит однопартийцев в аннексированный Крым

КИЕВ. 7 февраля. УНН. Член фракции “Альтернативы для Германии” (AfD) в бундестаге Гансйорг Мюллер раскритиковал поездку восьми членов партии в аннексированный Крыму. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Он назвал визит “не самым оптимальным в сложившейся ситуации”. Мюллер рассказал, что знал о подготовке к визиту еще в конце прошлого года, но сразу сказал, что не поедет.

Георг Пацдерски, один из трех заместителей федерального председателя AfD, также сообщил газете, что критически относится к этой поездке. Он указал на то, что дипломатия — всегда сложная работа, а Российская Федерация “сделала особый акцент” на поездку членов партии в Крым.

“Не могу избавиться от ощущения, что наших депутатов используют”, — сказал Пацдерски.

Как сообщал УНН, посол Украины в Германии Андрей Мельник “вставил мозги” руководству партии “Альтернатива для Германии”, члены которой недавно посетили оккупированный Крым.

Источник: УНН
Теги: Крым, Германия, оккупация
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