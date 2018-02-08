Количество зараженных на Олимпиаде-2018 выросла почти до ста человек

КИЕВ. 7 февраля. УНН. Норовирусная инфекция в городе проведения Олимпийских игр в Пхенчхане увеличилась в разы, сообщает УНН со ссылкой на агентство France-Presse.

Директор южнокорейского центра по контролю и профилактике заболеваний Ким Хюнь Юнь рассказал о прогрессе норовирусного заболевания. По его словам состоянию на 6 февраля было зафиксировано 32 случая заражения, зато за день эта цифра выросла более чем вдвое и сейчас составляет 86 случаев.

Из числа заболевших трое занимались приготовлением пищи в медиа-поселке, но Ким Хюнь Юнь отметил, что на данный момент никто из спортсменов Олимпийской деревни не заболел.

“Самое главное, что случаев заражения спортсменов не зафиксировано. Мы делаем все возможное, чтобы предупредить возможное заражение, которое может помешать им выступить на Играх”, — отметил Директор южнокорейского центра по контролю и профилактике заболеваний.

Стоит заметить, что продукты и вода являются основными переносчиками заболевания.

Добавим также, ранее около 1200 сотрудников организации, которая занимается охраной правопорядка на Олимпиаде, были отстранены от своей работы. Их отправили на карантин.