Украинцы продемонстрировали фристайл на ЧЕ по футзалу

КИЕВ. 7 февраля. УНН. УЕФА продемонстрировала публике видеоролик, в котором двое игроков сборной Украины по футзалу показали умение жонглирование и обращения с мячом в рамках чемпионата Европы, сообщает УНН со ссылкой на страницу УЕФА в Facebook.

Михаил Грицына и Андрей Лысенко приняли участие в видео, снятом с разных ракурсов, на котором спортсмены демонстрируют умение набивать, задерживать мяч эффектным образом и различными способами: ногами, грудью и голове.

Съемки проходили в Любляне на “Арене Стожице” вместимость которой составляет более 10 тысяч человек. Именно эта арена принимает все поединки европейского первенства.

Как сообщалось ранее, украинская команда не смогла преодолеть барьер 1/4 финала турнира.