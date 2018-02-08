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Среда, 7 февраля 2018, 23:51 • Алексей Супрун
Второе за сутки землетрясение произошло на Тайване
КИЕВ. 7 февраля. УНН. На Тайване произошло второе землетрясение после того, как днем ранее в стране семь человек погибли из-за землетрясения магнитудой 6,4. Об этом сообщает УНН со ссылкой на агентство News Asia.
Вторые сутки толчки произошли вечером 7 февраля по местному времени (днем по Киеву) на северо-востоке от города Хуалянь.
В этом районе было ощутимы шесть мощных толчков магнитудой 5.
По состоянию на ночь 7 февраля по крайней мере 7 человек погибли и еще 67 считаются пропавшими без вести. Спасательные отряды продолжают разбирать завалы разрушенных зданий.
Как сообщал УНН, землетрясение магнитудой 6,4 произошло на расстоянии в 22 км на восточном побережье Тайваня.
Источник: УНН
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