Регистрация | Вход |
USD: 27,46 -0,2815  EUR: 33,86 -0,6551 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
четверг, 08 февраля 2018 08:22
Получить тестовый доступ
Автостопом по галактике: Tesla в открытом космосе
Эксклюзивные новости
НАБУ ошибочно изъяло уникальное оборудование института ядерной медицины
НАБУ ошибочно изъяло уникальное оборудование института ядерной медицины
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Спорт
Вернуться к списку RSS Архив
Версия для печати

"Нью-Йорк Никс" в матче против "Милуоки" продолжил серию поражений в НБА

"Нью-Йорк Никс" в матче против "Милуоки" продолжил серию поражений в НБА

КИЕВ. 8 февраля. УНН. Баскетболисты “Милуоки Бакс” одержали выездную победу над другим представителем Восточной конференции НБА “Нью-Йоркс Никс”, информирует УНН.

Более высокий процент попаданий стал залогом победы игроков “Бакс” — 45 против 41 двухочковые, 30:21 трехочковые, 77:66 штрафные. Как следствие, уступив в первой четверти одним пунктом, в дальнейшем гости выиграли следующие три отрезка. Итоговый результат 103:89.

Наибольший вклад в выигрыш “Милуоки” принес грек Антетокунмпо и Эрик Бледсо — по 23 очка. В состоянии “Никс” дабл-дабл на счету турка энесы Кантера — 19+16 подборов.

Примечательно, что в начале второй четверти серьезную травму колена получил звездный форвард “Никс” и сборной Латвии Кристапс Порзингис, который порвал крестообразную связку на колене. Таким образом, лидер латвийской сборной может пропустить летний матч отбора к Кубку мира 2019 против команды Украины.

Заметим, что “Никс” потерпели четвертое поражение подряд и с 23 победами при 32 поражениях занимают 11 место на Востоке. “Бакс” имеют 30 побед при 23 поражениях.

Источник: УНН
Теги: спорт, баскетбол
Вернуться к списку
Подписывайтесь на наш Telegram-канал аудиновостей и слушайте новости УНН каждый час
Подписаться
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 Разработка сайта: Argentum IT Lab.