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Звездный новичок "Манчестер Юнайтед" получил 16-месячный тюремный срок

Звездный новичок "Манчестер Юнайтед" получил 16-месячный тюремный срок

КИЕВ. 7 февраля. УНН. Чилийский футболист гранда английского футбола “Манчестер Юнайтед” — Алексис Санчес получил 16-месячный тюремный срок за обман испанских налоговых органов, информирует УНН со ссылкой на Football-Espana.

Обвинения касаются форварда в период пребывания в ФК “Барселона” в 2012-13 годах, когда он, как сообщается, не декларировал права на изображения, которые он публиковал на сумму в 1 млн. Евро.

29-летний игрок сборной Чили признал свою вину по обвинению и полностью погасил денежную сумму вместе с процентами, чтобы гарантировать, что для него уменьшат приговор.

Чилийский гражданин не будет отбывать наказание в виде 16-месячного лишения свободы в связи с тем, сроки по данной статье являются условными в Испании в случае наказание до 24 месяцев.

Добавим также, Санчес теперь должен избежать дальнейшего наказания в течение следующих двух лет, чтобы не отбывать тюремное заключение, аналогично ситуаций со многими другими футбольными звездами, которая выступали в Испании, включая Лионеля Месси.

Напомним, что Санчес принял участие в обмене между “Арсеналом” и “Манчестер Юнайтед” на Генриха Мхитаряна.

Источник: УНН
Теги: спорт, футбол
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