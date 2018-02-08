ОБСЕ зафиксировала на Донбассе около 300 взрывов

КИЕВ. 8 февраля. УНН. Миссия ОБСЕ констатирует, что с вечера 5 февраля по вечер 6 февраля количество нарушений режима прекращения огня на линии соприкосновения в Донецкой и Луганской областях увеличилось. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отчет СММ ОБСЕ в Украине.

“В Донецкой области СММ констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня, если сравнивать с предыдущим отчетным периодом, зафиксировав, среди прочего, примерно 220 взрывов против примерно 200 соответственно”, — отметили наблюдатели.

Также они добавили, что: “В Луганской области Миссия констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня, в том числе около 80 взрывов, если сравнивать с предыдущим отчетным периодом, когда СММ не зафиксировала ни одного случая нарушения режима прекращения огня”.

“Совершая полет беспилотного летательного мини-аппарата (БПЛА) над огневой позицией в н. п. Михайловка (подконтролен правительству, 82 км северо-западнее Луганска), наблюдатели слышали 30 очередей из стрелкового оружия в 700 м к северу от своей позиции, и, по оценке, огонь велся в направлении БПЛА, который также осуществлял полет на расстоянии 700 м на север от позиции команды СММ”, — говорится в отчете.

Во время своего пребывания в Станице Луганской и Золотом команды СММ отметили там спокойную ситуацию. Доступ наблюдателей оставался ограниченным как на этих трех участках, так и в других районах, в частности вблизи Мануйловки и к месту размещения отведенного тяжелого вооружения в неподконтрольный правительству части Донецкой области. Команда СММ зафиксировала вооружение, расположенное с нарушением линий отвода в Макеевке и Новоамвросиевском. Миссия продолжила способствовать проведению и осуществлять мониторинг ремонтных работ на объектах гражданской инфраструктуры у Васильевки, Артема и Кадиевки. Наблюдатели посетили один пограничный район, который не контролируется правительством.

Как сообщал УНН, недавно в Ясиноватой вблизи патруля специальной миссии ОБСЕ стреляли из стрелкового оружия.