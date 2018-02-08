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В США разоблачили основанную украинцем киберпреступную сеть

В США разоблачили основанную украинцем киберпреступную сеть

КИЕВ. 8 февраля. УНН. Правоохранительные органы США прекратили деятельность созданной украинцем сети киберпреступников Infraud. Об этом сообщает DW со ссылкой на Министерство юстиции США, информирует УНН.

Американское ведомство отмечает, что эта группировка создано украинцем Святославом Бондаренко в 2010 году.

Группа киберпреступников действовала по лозунгом “In Fraud We Trust” (“Мы верим в мошенничество”).

Известно, что злоумышленники создали разветвленную и хорошо организованную сеть, которая незаконным путем получала личные данные интернет-пользователей, в том числе, которые предоставляли доступ к банковским и электронным счетам.

Следователи считают, что члены группировки пытались получить данные о 4,3 млн кредитных карт и банковских счетов.

“За время существования киберсети преступники нанесли своими действиями ущерб на более 530 миллионов долларов”, — указано в заявлении Минюста США.

Сейчас следователи считают причастными к преступной группировке всего 36 человек.

13 членов кибербанды уже арестовали. Аресты проводились в США, Австралии, Великобритании, Италии, Франции, Косово, Сербии и Албании.

Как сообщал УНН, Министерство внутренней безопасности США заявило о том, что руководством страны принято решение отказаться от практики полного запрета на въезд беженцев из 11 стран, список которых никогда не был официально опубликован.

Источник: УНН
Теги: США, киберугроза
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