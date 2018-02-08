Госкино: кинотеатр "Октябрь" поможет популяризировать украинское кино

КИЕВ. 8 февраля. УНН. В структуре кинотеатра "Октябрь" заработал подразделение для распространения и популяризации украинского кино "Октябрь" -прокат ". Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт Государственного агентства Украины по вопросам кино.

“В феврале „Жовтень“-прокат” начал цикл пресс-брифингов под названием “Украинская кинопанорама. Репертуар следующего месяце”, — указано в сообщении.

Мероприятие организовано с целью поддержки и развития бренда “украинское кино”, которому не хватает продвижения.

Также отмечается, что кинотеатр “Жовтень” берет на себя функции нового кинодистрибьютора и собирается заниматься продвижением украинского кино. Брифинги будут проводиться периодически и будут посвящены новинкам репертуара каждого месяца.

Директор кинотеатра “Жовтень” Людмила Горделадзе анонсировала украинские кинопремьеры: 8 февраля в прокат выйдет фильм “Миф” режиссеров Леонида Кантера и Ивана Ясния; 15-го — “Сломя голову” режиссера Марины Степанской; 28 февраля — лента “Иней” режиссера Шарунаса Бартаса.

Также будут показаны короткометражные фильмы проекта “Смотри украинское — производи свое будущее!”.

Как сообщал УНН, запрещенную в России британскую комедию “Смерть Сталина” частично снимали в столице Украины .