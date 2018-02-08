Конгресс США поддержал законопроект "О сотрудничестве с Украиной в вопросах кибербезопасности"

КИЕВ. 8 февраля. УНН. Палата представителей Конгресса США приняла большинством голосов законопроект “О сотрудничестве с Украиной в вопросах кибербезопасности”. Об этом сообщает УНН со ссылкой на официальную Facebook-страницу Посольства Украины в США.

Принятие проекта поддержали 404 конгрессмена.

"Документ предусматривает помощь Украине в совершенствовании стратегии кибербезопасности, в частности, усиление защиты компьютерных сетей органов государственной власти, уменьшение зависимости Украины от российских информационных и коммуникационных технологий, содействие участию Украины в программах обмена информацией", - сообщается в заявлении.

В посольстве также отметили, что: "В законопроекте подтверждается приверженность США Хартии о стратегическом партнерстве между Украиной и США, Будапештскому меморандуму о гарантиях безопасности, поддержке сотрудничества нашего государства с НАТО".

Соавторами документа являются конгрессмен-демократ Брендан Бойл и конгрессмен-республиканец Брайан Фитцпатрик. Перед вступлением в силу законопроект должен быть проголосован Сенатом и подписан президентом США.

Как сообщал УНН, 5 февраля руководство Республиканской партии в Палате представителей согласилось вынести на повестку дня законопроект об укреплении сотрудничества США и Украины в сфере кибербезопасности.