Нападающий Кравец забил дебютный гол за турецкий ФК "Кайсериспор"

КИЕВ. 8 февраля. УНН. В матче 1/4 финала Кубка Турции “Кайсериспор” Александра Кучера и Артема Кравца принимал “Акхисар” Евгения Селезнева, сообщает УНН со ссылкой на ФФУ.

Оба нападающих сборной Украины появились в стартовых составах своих команд. Кравец отыграл весь матч и отметился дебютным голом в составе своего нового клуба. Селезнев отбегал до 73-й минуты и записал на свой счет голевую передачу. Поединок закончился вничью — 2:2.

Примечательно, что в первой игре победил “Акхисар” (1:0), путевку в полуфинал получили именно гости.

Зато защитник сборной Украины Александр Кучер провел всю игру в запасе “Кайсериспора”.

Заметим, что для Селезнева это был шестой матч в составе “Акхисара”. На его счету — два гола и результативный пас. Кравец пока сыграл за “Кайсериспор” дважды и забил однажды.

Кроме того добавим, другими полуфиналистами турнира стали “Бешикташ” и “Фенербахче”. Заключительный участник Кубка станет известен после второго противостояния между “Коньяспором” и “Галатасараем”. Именно победитель данной пары будет бороться за финал с клубом Селезнева.