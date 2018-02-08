Регистрация | Вход |
USD: 27,46 -0,2815  EUR: 33,86 -0,6551 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
четверг, 08 февраля 2018 08:23
Получить тестовый доступ
Автостопом по галактике: Tesla в открытом космосе
Эксклюзивные новости
НАБУ ошибочно изъяло уникальное оборудование института ядерной медицины
НАБУ ошибочно изъяло уникальное оборудование института ядерной медицины
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Спорт
Вернуться к списку RSS Архив
Версия для печати

Украинский нападающий Хобленко второй раз подряд забил за ФК "Лех"

Украинский нападающий Хобленко второй раз подряд забил за ФК "Лех"

КИЕВ. 8 февраля. УНН. Воспитанник киевского "Динамо" форвард Алексей Хобленко продолжил результативный выступление после перехода в польский ФК "Лех", информирует УНН со ссылкой на сайт польской команды.

В спарринге с ФК “Знича” (Прушков) Хобленко отличился ударом в дальний нижний угол, а его коллектив праздновал победу 3:0.

Примечательно, что в предыдущей контрольной игре форвард вышел на замену только на 77 минуте, однако успел оформить голевой удар с пенальти.

Стоит отметить, что наш земляк выступает за польский коллектив на правах аренды с одесского “Черноморца”.

Добавим также, с 2011 года Хобленко начал клубную взрослую карьеру в киевском “Динамо”, но за основу коллектива не провел ни одной баталии. В течение пяти лет защищал цвета “Динамо-2”, а также на правах аренды играл за “Полтаву” и “Говерлу”, пока в 2016-м не перешел в “Черноморец”.

Источник: УНН
Теги: спорт, футбол
Вернуться к списку
Подписывайтесь на наш Telegram-канал аудиновостей и слушайте новости УНН каждый час
Подписаться
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 Разработка сайта: Argentum IT Lab.