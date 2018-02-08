ОБСЕ зафиксировала на территории ОРДЛО новые зенитные комплексы и "Грады"

КИЕВ. 8 февраля. УНН. СММ ОБСЕ зафиксировала на территории временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) размещения 7 зенитных ракетных комплексов типа 9К35 “Стрела-10”, что является нарушением Минских соглашений. Об этом Миссия сообщает в своем отчете, информирует УНН.

“5 февраля в неподконтрольных правительству Украины районах беспилотный летательный мини-аппарат СММ зафиксировал 7 зенитных ракетных комплексов (9К35 „Стрела-10“), которые стояли на северной окраине Макеевки (12 км северо-восточнее Донецка), что является нарушением определенных координат для отвода”, — говорится в отчете.

Наблюдатели также сообщили, что 6 февраля они: “зафиксировали 4 реактивные системы залпового огня (РСЗО; БМ-21 „Град“, 122 мм) вблизи н. п. Новоамвросиевское (56 км к востоку от Донецка)”.

“За линиями отвода, однако за пределами выделенных мест хранения в неподконтрольных правительству районах, 6 февраля наблюдатели видели 10 танков (Т-72) неподалеку н. п. Терновое (57 км восточнее Луганска), 2 танка (Т-64 и Т-72) вблизи Мирного, 2 танка (Т-64) у н. п. Успенка (23 км юго-западнее Луганска) и 3 танка (Т-64) вблизи н. п. Круглик (31 км юго-западнее Луганска)”, — говорится в отчете.

Миссия также заявила, что: “В неподконтрольных правительству районах наблюдатели видели 6 буксируемых гаубиц (2А65 „Мста-Б“, 152 мм) и отметили там отсутствие 1 буксируемой гаубицы (2А65) и 2 самоходных гаубиц (2С1 „Гвоздика“, 122 мм)”.

Как сообщал УНН, Миссия ОБСЕ констатирует, что с вечера 5 февраля по вечер 6 февраля количество нарушений режима прекращения огня на линии соприкосновения в Донецкой и Луганской областях увеличилось.