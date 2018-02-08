Сегодня в Украине ожидаются осадки в виде снега и мокрого снега

КИЕВ. 8 февраля. УНН. Сегодня в Украине по всей территории страны снег и мокрый снег. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

В южных и центральных областях с дождем, в Черновицкой, Хмельницкой, Винницкой, Черкасской и Кировоградской областях местами сильные осадки, в Одесской и Николаевской местами сильный дождь

На западе и севере страны местами гололед, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица.

Ветер юго-восточный, восточный, 7-12 м/с, днем ​​на Левобережье отдельные порывы 15-20 м/с.

Температура от 2° мороза до 3° тепла, в южной части 4-9° тепла.