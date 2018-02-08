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Четверг, 8 февраля 2018, 07:00 • Алексей Супрун
Сегодня в Украине ожидаются осадки в виде снега и мокрого снега
КИЕВ. 8 февраля. УНН. Сегодня в Украине по всей территории страны снег и мокрый снег. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
В южных и центральных областях с дождем, в Черновицкой, Хмельницкой, Винницкой, Черкасской и Кировоградской областях местами сильные осадки, в Одесской и Николаевской местами сильный дождь
На западе и севере страны местами гололед, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица.
Ветер юго-восточный, восточный, 7-12 м/с, днем на Левобережье отдельные порывы 15-20 м/с.
Температура от 2° мороза до 3° тепла, в южной части 4-9° тепла.
Источник: УНН
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