Российские хакеры предприняли попытку похитить военные секреты США

КИЕВ. 8 февраля. УНН. Российская хакерская группа Fancy Bear пыталась похитить данные около 90 человек, связанных с секретными проектами в оборонном секторе Соединенных Штатов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Associated Press.

Что окончательно было похищено — неизвестно, но хакеры, очевидно, воспользовались общенациональной уязвимостью в сфере безопасности — плохо защищенной электронной почтой и практически полным отсутствием прямых сообщений об этом пострадавшим.

Группа кибершпионажа Fancy Bear, которая также вмешивалась в выборы в США, пыталась получить координаты по меньшей мере 87 человек, которые работают над военными беспилотниками, ракетами, истребителями-Stealth, или выполняли другую секретную работу.

В поле зрения хакеров попали как сотрудники малых компаний, так и таких гигантов оборонной промышленности, как Lockheed Martin, Raytheon, Boeing, Airbus Group и General Atomics.

Несколько человек работали в отраслевых организациях, были членами советов директоров или работали по контракту в союзных США странах.

“Судя по всему, их целями были программы, которые связаны с одними из самых и передовых технологий, а также люди, которые работают в этих программах”, — заявил бывший высокопоставленный советник Управления директора национальной разведки США Чарльз Совелл, который ознакомился со списком имен, предоставленным Associated Press.

“Если эти программы каким-то образом скомпрометированы, то наши конкурентные преимущества и наша оборона скомпрометирована. Вот что действительно пугает”, — сказал Совелл, который сам стал мишенью хакеров.

Как сообщал УНН, Палата представителей Конгресса США приняла большинством голосов законопроект “О сотрудничестве с Украиной в вопросах кибербезопасности”.