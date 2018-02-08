Человек, который должен был следить за репутацией Марка Цукерберга уволился через полгода

КИЕВ. 8 февраля. УНН. Тэвис Макгинн, который должен был следить за репутацией основателя и владельца Facebook в рамках социальной сети, уволился через полгода не разделив ценности компании. Об этом сообщает УНН со ссылкой на издание The Verge.

Макгинн рассказал журналистам The Verge, что в его задачу входило организовывать фокус-группы по всему миру и выяснять, доверяют люди Цукербергу, за что любят его и слышали ли о нем вообще. Последний вопрос в первую очередь касался аудитории за пределами США.

Оценивать приходилось не только программные выступления Цукерберга на мероприятиях или анонсы тех или иных изменений в социальной сети, которые основатель Facebook часто публикует в своем аккаунте. Надо было следить, например, за реакцией на онлайн-трансляцию пикника. По словам Макгинна, Цукерберг хотел знать о том, как воспринимают любое его действие.

Проработав в Facebook полгода, он уволился, придя к мнению, что социальная сеть меняет мир только к худшему.

“Я проработал там шесть месяцев и понял, что, даже находясь внутри, я не могу повлиять на Facebook. Я не могу изменить ценности компании, не могу изменить ее порядки. Я был слишком оптимистичным”, — рассказал он изданию.

Как сообщал УНН, в Facebook запатентовали статистическую методику для определения социально-экономического класса пользователей в зависимости от их образования, места проживания и истории поездок.