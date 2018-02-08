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Минфин предложил монетизировать субсидии на квартплату и вывоз мусора

Минфин предложил монетизировать субсидии на квартплату и вывоз мусора

КИЕВ. 8 февраля. УНН. Министерство финансов подготовило проект постановления КМУ, который предусматривает полную монетизацию льгот и субсидий по оплате за содержание многоквартирного дома, придомовой территории и вывоз мусора, передает УНН со ссылкой на сообщение Минфина.

“Минфин завершил процесс подготовки системных изменений в постановление КМУ №256, которыми предлагается расчеты за квартирную плату (содержание домов и сооружений и придомовых территорий), управление многоквартирным домом, вывоз бытового мусора и жидких нечистот осуществлять непосредственно на счета потребителей, которые самостоятельно смогут рассчитываться за коммунальные услуги”, - сказано в сообщении.

Таким образом предполагается, что граждане будут получать деньгами частичную помощь от государства на оплату коммунальных услуг, а уже этими стредствами платить поставщикам услуг.

Напомним, объединения совладельцев многоквартирных домов и жилищно-строительные кооперативы получили на свои счета в банках 50% средств субвенции на предоставление льгот и жилищных субсидий населению.

Источник: УНН
Теги: субсидии, Минфин, мусор, квартиры, вывоз
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