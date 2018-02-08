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Луценко обсудил с послом Нидерландов расследование крушения МН17

Луценко обсудил с послом Нидерландов расследование крушения МН17

КИЕВ. 8 февраля. УНН. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко обсудил в Киеве с послом Королевства Нидерландов в Украине Эдуардом Хуксом состояние расследования дела по сбиванию над Донбассом малазийского Boeing. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры, передает УНН.

"Обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе и во время расследования авиакатастрофы пассажирского самолета рейса МН17 Малайзийских авиалиний. Иностранной стороной отмечен высокий уровень сотрудничества правоохранительных органов двух стран, а также ключевую роль органов прокуратуры Украины в расследовании этого сложного дела", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в ходе встречи посла ознакомлены с достижениями органов и направлениями работы ведомства.

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Также участники встречи обменялись мнениями относительно продолжающейся судебной реформы и высказали свое видение развития указанного процесса.

Напомним, летом 2017 года международная экспертно-журналистская расследовательской группа Bellingcat опубликовала доклад, в котором обобщаются все основе данные из открытых источников, которые, по данным исследователей, свидетельствуют о сбивании малайзийского самолета Boeing 777 рейса MH17 на Донбассе.

Отметим, самолет компании Malaysia Airlines рейса MH17 был сбит на востоке Украины 17 июля 2014 года. В авиакатастрофе погибли все 298 человек, которые находились на борту.

Источник: УНН
Теги: ГПУ, Юрий Луценко, МН17
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