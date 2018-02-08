Трамп торжественно открыл 66-й "молитвенный завтрак"

КИЕВ. 8 февраля. УНН. В четверг, 8 ноября, с речи президента США Дональда Трампа в Вашингтоне начался 66-й "молитвенный завтрак", передает УНН со ссылкой на издание ABC7.

Каждый президент со времени Дуайта Д.Эйзенхауэра начинал завтрак из речи, и президент Дональд Трамп не стал исключением, выступая утром в четверг перед аудиторией не менее 3,5 тысячи посетителей.

Завтрак организуется Fellowship Foundation, некоммерческой религиозной организацией, предназначенной для объединения политических, религиозных и деловых лидеров.

Президент является одним из двух основных докладчиков, личность второго до самого завтрака остается тайной. В прошлые годы ими были мать Тереза, Боно и бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр.

Хотя событие называется "завтрак", это действительно круглосуточная серия встреч и обедов.

Как сообщал УНН, в этом году традиционно на молитвенный завтрак отправились и представители украинской политической и бизнес элиты.